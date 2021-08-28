2021/08/28 | 10:03 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: Q5P495-2hy8
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سرمد البياتي: الانتخابات قائمة في موعدها المحدد يوم 10/10 ولا مجال للتأجيل) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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