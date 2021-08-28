تغطية مؤتمر قمة بغداد أول بأول (محدّث)

2021/08/28 | 10:03 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

تواكب منصة “يس عراق” تطورات وفقرات مؤتمر قمة بغداد للتعاون والشراكة:

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يصل إلى مطار بغداد الدولي

الكاظمي يستقبل الرئيس الفرنسي

الكاظمي يلتقي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في القصر الحكومي بالعاصمة بغداد

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أمير قطر يغادر الدوحة متوجهاً إلى العراق للمشاركة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة

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الشيخ صباح خالد الحمد الصباح يغادر الكويت متوجهاً إلى العراق للمشاركة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة

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بدء المؤتمر الصحفي المشترك بين رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

الكاظمي: فرنسا ساهمت في حرب العراق ضد داعش الإرهابية

الكاظمي يقدم شكره إلى ماكرون لمشاركته في مؤتمر بغداد

الكاظمي: العراق وفرنسا شريكان أساسيان في الحرب ضد الإرهاب

ماكرون: فرنسا حريصة على استقرار العراق وأمنه

ماكرون: نتطلع للتعاون في مجالات عدة مع العراق

ماكرون يؤكد التزام فرنسا بدعم العراق

ماكرون: الزيارات المتبادلة بين البلدين تهدف لتعزيز العلاقات الثنائية

ماكرون: مستمرون بدعم الجهود العراقيّة لإعادة النازحين

ماكرون: أرحب بالتقدم الذي تحرزه الحكومة العراقيّة لإجراء الانتخابات المقبلة

ماكرون: مؤتمر بغداد مهم لتحقيق الاستقرار في المنطقة

ماكرون: فرنسا خصصت ميزانية لدعم استقرار المناطق المحررة

ماكرون: من الضروري الجلوس خلال مؤتمر بغداد على طاولة واحدة

الكاظمي: لدى العراق رغبة جدية لتعميق العلاقات الثقافية مع فرنسا

الكاظمي: زيارة ماكرون ستكون ذات نتائج إيجابية

الكاظمي: هناك مشروعات اقتصادية مهمة بين العراق وفرنسا نسعى إلى تذليل كل العقبات من أجل إطلاقها

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الرئيس الفرنسي يصل إلى قصر بغداد للقاء رئيس الجمهورية برهم صالح

رئيس الجمهورية يستقبل نظيره الفرنسي

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الوفد الكويتي يصل إلى مطار بغداد الدولي

وزير الخارجية فؤاد حسين يستقبل أمين عام مجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف

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الكاظمي يستقبل نظيره الكويتي في مطار بغداد الدولي

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الملك الأردني يتوجه إلى العراق للمشاركة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة

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