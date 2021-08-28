بالوثائق .. البيان الختامي للحوار الوطني يتعهد بإجراء تعديل دستوري ينجز بفترة 6 أشهر

2021/08/28 | 10:04 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وثيقة الحوار الوطني التي صدرت في ختام المؤتمر الذي أقيم في فندق بابل ببغداد، عن تعهدها بإجراء تعديل دستوري، ينجز بفترة 6 أشهر تبدأ من تأريخ أول جلسة نيابية للبرلمان المقبل.وحسب الوثيقة الصادرة في ختام المؤتمر، أنها تعتبر … Readmore

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