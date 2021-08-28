تنافس داعش خراسان وطالبان.. هل تندلع حرب أهلية بأفغانستان؟

2021/08/28 | 10:06 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشرح مذيع CNN، فريد زكريا، في هذا الفيديو كيف يمكن أن يؤدي التنافس الشديد بين طالبان وداعش خراسان إلى بداية حرب أهلية أفغانية أخرى.

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