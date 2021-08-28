الوفد الكويتي يصل إلى مطار بغداد الدولي

2021/08/28 | 10:09 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وصل اليوم السبت، الوفد الكويتي برئاسة رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح الى العاصمة بغداد للمشاركة في قمة بغداد للتعاون والشراكة.وقال مراسلنا إن “الوفد الكويتي برئاسة رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وصل اليوم الى العاصمة بغداد للمشاركة في قمة بغداد للتعاون والشراكة التي ستعقد اليوم”.يشار […]

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