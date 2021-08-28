2021/08/28 | 10:13 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرَضت حقائب لتوم كروز تقدر قيمة محتوياتها بآلاف اليوروهات للسرقة في إنكلترا حيث يقوم النجم الأميركي بتصوير الجزء السابع من أفلام "المهمة المستحيلة"، وفق ما كشفت صحيفة "ذي صن".

وكانت هذه الأمتعة داخل سيارة حارسه الأمني.



وقد سرقت ليل الاثنين الثلاثاء من أمام فندق في برمنغهام نزل فيه، بحسب ما أفادت الصحيفة الشعبية.

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