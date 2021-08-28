2021/08/28 | 10:14 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الامن

السبت 28 أغسطس 2021 | 09:45 صباحاً | عدد القراءات : 61

الداخلية تعلن القبض على قاتل المرحومة نورزان: شقيقها

اعلن مدير دائرة العلاقات والاعلام في وزارة الداخلية اللواء سعد معن، الجمعة، القاء القبض على قاتل المرحومة ( نورزان) وهو شقيقها بسبب مشاكل عائلية.

وأضاف اللواء معن، في بيان أن المتهم هو من قام بطعنها والمتسبب الرئيسي في وفاتها بالتعاون مع إثنين من اولاد عمها مازال البحث جار عنهما بعد أن توصلت القوات الأمنية الى معرفة هويتهما، مشيرا الى ان الجاني اعترف بجريمته وقتل شقيقته، واتخذت بحقه الاجراءات القانونية اللازمة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية تعلن القبض على قاتل المرحومة نورزان: شقيقها) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية تعلن القبض على قاتل المرحومة نورزان: شقيقها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).