2021/08/28 | 10:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#فلاح_أمين_الرهيمي إن انتعاش وتحسن الوضع الاقتصادي في العراق يعتمد بالدرجة الأولى على استقرار الوضع الداخلي من ناحية الأمن والاستقرار لأنه يعتمد على الدعم الخارجي والاستثمار الأجنبي والعربي من خلال توظيف الأموال وعمل المهندسين والخبراء والفنيين على الأراضي العراقية ..



فكيف تنجز هذه الأعمال ويؤمن عليها في ظل انفلات السلاح والفوضى الأمنية التي تؤثر على الأمن والاستقرار ؟ إن تحسين وإنعاش الاقتصاد العراقي سوف يؤثر ع ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحسن الوضع الاقتصادي العراقي وانتعاشه مرتبط بالوضع الداخلي وليس الخارجي - فلاح أمين الرهيمي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحسن الوضع الاقتصادي العراقي وانتعاشه مرتبط بالوضع الداخلي وليس الخارجي - فلاح أمين الرهيمي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).