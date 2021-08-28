2021/08/28 | 10:16 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

رئيس الجمهورية: العراق المستقر ركن اساسي لمنظومة اقليمية تحارب التطرف والارهاب » وكالة الأنباء العراقية

سياسية

اليوم, 10:15

واع/

تابعونا على:

جميع الحقوق محفوظة © 2020.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية: العراق المستقر ركن اساسي لمنظومة اقليمية تحارب التطرف والارهاب) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية: العراق المستقر ركن اساسي لمنظومة اقليمية تحارب التطرف والارهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).