2021/08/28 | 10:21 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماكرون: نؤكد دعمنا للعراق في مجال مكافحة الارهاب

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماكرون: نؤكد دعمنا للعراق في مجال مكافحة الارهاب) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماكرون: نؤكد دعمنا للعراق في مجال مكافحة الارهاب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).