2021/08/28 | 10:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكد الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون :" ان فرنسا مستمرة بالوقوف مع العراق في مواجهة التحديات ، وان دعم فرنسا للعراق في مكافحة الارهاب لن يتوقف".وقال ماكرون في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الجمهورية برهم صالح :" ان التعاون الاقتصادي مع العراق اساسي ، وسنعزز التعاون الثنائي وندعم تنظيم الانتخابات المقبلة "، مشيرا الى :" ان عقد المؤتمر يعد نجاحا للعراق "./انتهى9

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ماكرون : دعم فرنسا للعراق في مكافحة الارهاب لن يتوقف) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ماكرون : دعم فرنسا للعراق في مكافحة الارهاب لن يتوقف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).