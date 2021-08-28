برهم صالح : فرنسا شريكة اساسية في الحرب ضد داعش

2021/08/28 | 10:21 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ اكد رئيس الجمهورية برهم صالح :" ان فرنسا شريكة اساسية في الحرب ضد داعش وفي مختلف المجالات".وقال صالح في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون :" ان العراق المستقر ركن اساس لمنظومة اقليمية تحارب التطرف والارهاب/انتهى9

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