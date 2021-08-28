أمير قطر يصل بغداد

2021/08/28 | 10:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قبل قليل، إلى مطار بغداد الدولي للمشاركة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.

يشار إلى أن العاصمة بغداد تحتضن اليوم السبت مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بمشاركة 9 دول، فضلاً عن منظمات دولية.

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