صالح خلال مؤتمر مشترك مع ماكرون: تحديات جسيمة تواجه المنطقة

2021/08/28 | 10:55 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس الجمهورية برهم صالح، السبت، ان العراق عليه مجابهة التحديات في المنطقة بمساندة الدول الصديقة.

واضاف صالح خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، (28 اب 2021)، ان "فرنسا تبقى شريكا للعراق في الحرب على الإرها وهناك مصالح مشتركة بين دول المنطقة ".

ولفت الى ان "بغداد تستضيف اليوم مؤتمرا لتأكيد ضرورة تجاوز الازمات ودعم العراق واستقراره "، مبينا ان "هناك تحديات جسيمة تواجه المنطقة تستدعي تجاوزها ".

وتابع، ان "دعم فرنسا في مكافحة الإرهاب لا يتوقف وان التعاون الاقتصادي مع العراق أساسي "، مؤكدا ان "المؤتمر المنعقد اليوم يشكل انتصاراً للعراق ..



وفرنسا ستبقى داعمة لبغداد".

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