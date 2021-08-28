الولايات المتحدة الامريكية تعلن مساندتها ودعمها الكامل لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة

2021/08/28 | 10:58 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الولايات المتحدة الأميركية، مساندتها لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي سيعقد يوم غد السبت.وقالت وزارة الخارجية في بيان إن وزيرها فؤاد حسين أجرى اتصالاً هاتفياً بجاك سوليفان مستشار الأمن القومي للرئيس الامريكي، مُقدماً التعازي للحكومة الامريكية بسقوط عددٍ من … Readmore

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