ماكرون: مؤتمر بغداد لدول الجوار مهم لتحقيق الاستقرار في المنطقة

2021/08/28 | 11:02 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق وفرنسا شريكان أساسيان في الحرب ضد الإرهاب.

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