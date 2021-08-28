2021/08/28 | 11:04 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ استقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.وقال مراسلنا إن “رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والوفد المرافق له”.يشار إلى أن العاصمة بغداد تحتضن اليوم السبت مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بمشاركة 9 دول، فضلاً عن منظمات دولية.0 Facebook 0 Twitter 0 […]

ظهرت المقالة الكاظمي يستقبل الرئيس المصري في مطار بغداد أولاً على الايام نيوز.

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