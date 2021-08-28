ارتفاع اسعار خام البصرة الخفيف لأكثر من 10% خلال أسبوع

2021/08/28 | 11:04 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت أسعار النفط أكبر مكسب أسبوعي في أكثر من عام، فيما ارتفع خام البصرة الخفيف لأكثر من 10% في اسبوع.وارتفع خام البصرة الخفيف في آخر جلسة له قبل إغلاقه امس الجمعة 1.67 دولار وبنسبة تغيير بلغ 2.34%، ليصل الى … Readmore

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