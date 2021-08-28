2021/08/28 | 11:17 - المصدر: عين العراق

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السبت 28 أغسطس 2021 | 11:00 صباحاً

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وفود الأردن ومصر وإيران وقطر تصل بغداد

وصلت إلى مطار بغداد الدولي وفود من الأردن ومصر وإيران وقطر صباح اليوم السبت للمشاركة بمؤتمر بغداد.



يشار إلى أن العاصمة بغداد تحتضن اليوم السبت مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بمشاركة 9 دول، فضلاً عن منظمات دولية.

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