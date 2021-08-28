الوفد الأردني يصل بغداد

2021/08/28 | 11:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واعوصل الوفد الاردني برئاسة الملك عبد الله الثاني، اليوم السبت، الى العاصمة بغداد للمشاركة في قمة بغداد للتعاون والشراكة.وقال مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الوفد الاردني برئاسة الملك عبد الله الثاني وصل اليوم الى مطار بغداد الدولي للمشاركة في قمة بغداد للتعاون والشراكة التي ستعقد اليوم".يشار إلى أن العاصمة بغداد تحتضن اليوم السبت مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بمشاركة 9 دول، فضلاً عن منظمات دولية.

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