2021/08/28 | 11:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الخارجية يستقبل نظيره التركي بمطار بغداد المركز الخبري الوطني.

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