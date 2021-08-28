حسين العقابي لـ / نينا / : العراق امام فرصة تاريخية لتعزيز دوره المحوري في المنطقة وابعاده عن تصفية الحسابات

2021/08/28 | 11:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي :" ان العراق امام فرصة تاريخية لتعزيز دوره المحوري في المنطقة وابعاده عن تصفية الحسابات".وقال العقابي في تصريح للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا / :" ان اي مؤتمر يعقد في العراق بين الدول وفقا لقواعد القانون الدولي ، محل احترام وتقدير لاننا نعمل على حلحلة الازمات".واضاف :" ان العراق ان استثمر مايملكه من موقع وتأثير بشكل جيد ، وسيلعب دورا محوريا وستراتيجيا في مد جسور التواصل بين الكثير من الاطراف التي بينها تناقضات وصراعات واصطدامات مسلحة".واشار :" ان امام العراق فرصة تاريخية بالخصوصية التي يتمتع بها والتنوع والنظام الديمقراطي الذي يمتلكه ، ونحن بحاجة الى هكذا تواصل مطلوب لحلحلة الأزمات والمشاكل الكبيرة والستراتيجية التي تلوح بالافق وتهدد المنطقة وشعوبها".وتابع العقابي :" يجب التنسيق الدولي ، خاصة في المنطقتين العربية والاسلامية ، لمواجهة التحديات القادمة ، التي ان لم تلتفت الدول والحكومات لها فان مستقبلها الى المجهول بلا مستقبل للتنمية والعيش الكريم."/انتهى3

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