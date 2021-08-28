2021/08/28 | 11:25 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ استقبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم السبت، أمير قطر تميم بن حمد في مطار بغداد الدولي.وذكر مراسلنا أن “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، استقبل أمير قطر تميم بن حمد في مطار بغداد، الذي سيشارك في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة”.يشار إلى أن العاصمة بغداد تحتضن اليوم السبت مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بمشاركة 9 دول، […]

ظهرت المقالة الكاظمي يستقبل تميم بن حمد في مطار بغداد أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يستقبل تميم بن حمد في مطار بغداد) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يستقبل تميم بن حمد في مطار بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).