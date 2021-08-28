وصول طائرة الوفد التركي إلى مطار بغداد الدولي

2021/08/28 | 11:26 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل اليوم السبت، الوفد التركي الى العاصمة بغداد للمشاركة في قمة بغداد للتعاون والشراكة.

يشار إلى أن العاصمة بغداد تحتضن اليوم السبت مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بمشاركة 9 دول، فضلاً عن منظمات دولية.

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