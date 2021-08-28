التايمز: خطر تنظيم داعش في خراسان حاد ومتزايد

2021/08/28 | 11:33 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يُحذر المخططون العسكريون من أن الفوضى في أفغانستان يُمكن أن تؤدي إلى تهديد منفصل وأكثر خطورة حتى من طالبان.

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