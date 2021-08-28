الكتلة الزرقاء تغطي اغلب اراضي العراق.. درجات حرارة ثلاثينية ابتداء من الاسبوع المقبل

2021/08/28 | 11:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

كشف المتنبئ الجوي واثق السلامي عن كتلة باردة في طريقها للعراق مع انتهاء الاسبوع الحالي.

وقال السلامي في تدوينة اطلعت عليها “يس عراق”، إن “الكتلة الباردة ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الاسبوع المقبل ستكون بدايتها من يوم الجمعة القادم”.

واكد انخفاض درجات الحرارة العظمى الى معدلاتها العامة واقل من ذلك بشكل واضح.

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