2021/08/28 | 11:39 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، السبت، أن كان من الضروري دعوة سوريا للمشاركة في مؤتمر دول الجوار الذي تستضيفه العاصمة العراقية، بغداد، فور وصوله للمشاركة فيه وفقا لوكالة أنباء فارس الإيرانية

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية الإيراني: كان يجب دعوة سوريا للمشاركة في مؤتمر بغداد) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية الإيراني: كان يجب دعوة سوريا للمشاركة في مؤتمر بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).