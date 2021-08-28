وزير الخارجية يستقبل الوفد التركي المشارك في مؤتمر بغداد

2021/08/28 | 11:43 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ استقبل وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم السبت، الوفد التركي المشارك في مؤتمر بغداد.وقال مراسلنا: إن “وزير الخارجية فؤاد حسين استقبل الوفد التركي المشارك في مؤتمر بغداد.يذكر أن الوفد التركي وصل اليوم للمشاركة في قمة بغداد للتعاون والشراكة التي ستعقد اليوم.وتحتضن العاصمة بغداد، اليوم السبت، مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بمشاركة 9 دول، […]

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