2021/08/28 | 11:49 - المصدر: عين العراق

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السبت 28 أغسطس 2021 | 11:45 صباحاً

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المثنى: حاجة المحافظة لـ 200 مدرسة لفك الزخم في الصف الواحد

أفادت مديرية تخطيط المثنى، حاجة المحافظة لبناء 200 مدرسة فـي عموم المناطق لسد النقص الحاصل في الأبنية المدرسية وتحقيق المعايير المطلوبة لعدد الطلبة والتلاميذ في الصف الواحد.



وقال مدير تخطيط المثنى قابل حمود إن عدد مدراس المحافظة في الوقت الحاضر يصل إلى 700 مدرسة بواقع 520 للدراسة الابتدائية و 120 مدرسة للمراحل الثانوية, وتتمثل نسبة العجز بواقع 100 مدرسة ابتدائية و 40 للدراسة الثانوية.

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