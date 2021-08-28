قمة بغداد ..تجمع بين الفرقاء

2021/08/28 | 12:35 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنطلق في بغداد اليوم السبت قمة بغداد للتعاون والشراكة بمشاركة 9 دول غالبيتها دول الجوار الاقليمي ومنظمات عربية ودولية.

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