خامنئي: يجب تعزيز التجارة الخارجية مع الجيران

2021/08/28 | 12:41 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا المرشد الإيراني الاعلى، علي خامنئي، السبت، الحكومة الجديدة إلى مواصلة الحراك الدبلوماسي بهدف دعم الاقتصاد الإيراني وبناء علاقات متينة مع دول الجوار باستثناء دولة أو اثنتين

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