2021/08/28 | 12:51 - المصدر: عين العراق

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السبت 28 أغسطس 2021 | 12:36 مساءً | عدد القراءات : 9

ذي قار تسجل 277 اصابة جديدة بفيروس كورونا

سجَّلت محافظة ذي قار، السبت، ارتفاعاً ملحوظاً بعدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا.

‏‎وقال مصدر طبي في حديث ان "نتائج التحليل المختبري أثبتت تسجيل 277 اصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، فضلا عن شفاء 220 مصابا بالفيروس".

واوضح ان "عدد الفحوصات التي اجريت لأشخاص مشتبه بإصابتهم بالفيروس في المحافظة، بلغت 1135 فحصاً".

واضاف المصدر ان "الإصابات توزعت بين اقضية ونواحي المحافظة، وبها ارتفع المجموع التراكمي الى 84825 حالة منذ ظهور الوباء".

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