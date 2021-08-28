الامام الخامنئي: ادارة بايدن “وقحة” ولاتختلف عن ادارة “ترامب”

2021/08/28 | 12:52 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أكد المرشد الأعلى للثورة الاسلامية، الامام علي خامنئي، اليوم السبت، ان ادارة الرئيس الامريكي جو بايدن، لا تختلف عن سابقه ترامب.وقال الامام الخامنئي خلال استقباله الرئيس الايراني الجديد ابراهيم رئيسي وحكومته ان “الإدارة الأمريكية الراهنة تصرفت بوقاحة في الملف النووي الايراني وهي لاتختلف عن ادارة “ترامب”.وأضاف سماحته ان “الأمريكيون سحقوا ماتم التوصل […]

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