العراق.. تراجع طفيف بأسعار صرف الدولار مقابل الدينار

2021/08/28 | 12:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادتراجعت أسعار صرف الدولار بشكل طفيف، اليوم السبت، في البورصة الرئيسة والاسواق المحلية بالعاصمة بغداد.وسجل سعر صرف الدولار في بورصة الكفاح المركزية ببغداد، اليوم، 147400 دينار، مقابل كل ورقة فئة 100 دولار.هذا واستقرت اسعار بيع وشراء الدولار في شركات الصرافة والاسواق المحلية في بغداد، حيث بلغ سعر البيع 148000 ألف دينار، لكل ورقة فئة 100 دولار، بينما بلغت أسعار الشراء 147000 ألف دينار، مقابل كل ورقة فئة 100 دولار

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