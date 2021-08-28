2021/08/28 | 12:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

اكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم السبت، إن طهران ترحب بأي مبادرة للعراق يتم اتخاذها بمشاركة دول المنطقة.

وفي حديثه عن قمة بغداد الإقليمية ،وبحسب تقرير نشره موقع"iranian labour news agency” الايراني وترجمته (بغداد اليوم ) ، قال اللهيان إن "إيران تعتقد أنه كان ينبغي دعوة سوريا ، باعتبارها جارة مهمة للعراق ولدول المنطقة ، لحضور القمة "

وتابع "أن طهران تجري مشاورات واتصالات مع سوريا حول الأمن الإقليمي والتنمية المستدامة ، وسنجري مشاورات مباشرة مع دمشق حول قمة بغداد والدور المهم لدول المنطقة"

وفي السياق ذاته، كان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قد سبق أن قال إن "ملف سوريا مثير للجدل وليس في يد العراق ، وإن العراق تربطه علاقات جيدة بدمشق ولم يقطع علاقاته الدبلوماسية مع الجارة المهمة ابداً" .

وأعلن العراق أن الهدف من عقد قمة بغداد هو تخفيف التوتر في المنطقة، وتطوير العلاقات الاقتصادية، وحل الخلاف بين الدول المجاورة له.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران تعلق على عدم دعوة سوريا لحضور قمة بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايران تعلق على عدم دعوة سوريا لحضور قمة بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).