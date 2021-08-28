الوفد السعودي يصل الى بغداد

2021/08/28 | 12:56 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وصلت طائرة الوفد السعودي، اليوم السبت، الى مطار بغداد الدولي للمشاركة في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.

وقال مراسل (بغداد اليوم)، إن "الوفد السعودي وصل الى مطار بغداد للمشاركة باعمال في مؤتمر بغداد".

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