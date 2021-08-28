2021/08/28 | 12:56 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي يستقبل عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن الحسين في مطار بغداد الدولي.

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