الكاظمي يستقبل امير دولة قطر

2021/08/28 | 12:56 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداستقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني لدى وصوله مطار بغداد الدولي.

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