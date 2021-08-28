2021/08/28 | 12:56 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداستقبل رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي في مطار بغداد الدولي.

ظهرت المقالة الكاظمي يستقبل رئيس جمهورية مصر أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يستقبل رئيس جمهورية مصر) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يستقبل رئيس جمهورية مصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).