محمد بن راشد يتغنى ببغداد بعد وصوله اليها

2021/08/28 | 12:56 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ تغنى نائب رئيس دولة الامارات حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم ببغداد، بعد وصوله اليها للمشاركة في مؤتمر التعاون والشراكة .وقال راشد في تغريدة على تويتر : " وصلنا بحمدالله بغداد ...عاصمة الرشيد والمأمون وعاصمة العالم ..دار السلام ..بيت حكمة البشر ..بغداد الشعراء والادباء والعلماء..بغداد دجلة والفرات..رغم جراحها متفائلين بعودتها ونهضتها ومجدها باذن الله ..حفظ الله بغداد ..حفظ الله شعب العراق العظيم ./انتهى9

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