ضبط قطع اثرية معدة للتهريب في وكر لداعش بنينوى

2021/08/28 | 13:00 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية الشؤون الداخلية والامن، اليوم السبت، ضبط قطع اثرية معدة للتهريب في احد اوكار عصابات داعش الإرهابية في محافظة نينوى.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بعد توافر معلومات دقيقة لدى مديرية الشؤون الداخلية والامن حول وجود وكر مهجور لعصابات داعش الارهابية في الحي العسكري بقضاء تلعفر، ولحصول الشك بوجود أسلحة واعتدة ومواد أخرى تعود لداعش الإرهابي تم الانتقال الى مكان الوكر بعد استحصال الموافقات الاصولية وتطويق المنطقة".

واضاف البيان، انه "بعد البحث الدقيق تم العثور على حاوية بلاستيكية مدفونة في الأرض وعند استخراجها عثر بداخلها على (قطع اثرية مختلفة الأنواع تتكون من جرار فخارية وتمثال صغير واختام طينية قديمة تعود للحضارة الآشورية القديمة)، ليتم تنظيم محضر بالمضبوطات وعرض الكيفية على القضاء وإحالة الموضوع للجهات المختصة".

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