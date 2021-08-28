الماركسية والانتفاضة - محمود سعدون

2021/08/28 | 13:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمود_سعدون قبل البدا في هذه الموضوعة علينا معرفة ان موضوعة الانتفاضات المسلحة التي يتكلم عنها معظم كلاسيكيات الفكر الماركسي , نادرة الحدوث في ظل التطورات التي شهدها العالم خصوصا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية اواسط الاربعينات من القرن الماضي وتطور حركات التحرر الوطني التي كان الاتحاد السوفيتي الداعم الاساسي لها , فقد عمدت الإمبرياليات والحركات الاستعمارية الى اشاعة مفهوم الارهاب ولصقها في كل حركة تحرر و ......





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