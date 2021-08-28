الرئاسة المصرية: حريصون على عودة العراق لدوره الفاعل والمتوازن على المستوى الاقليمي

2021/08/28 | 13:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت مصر حرصها على دعم عودة العراق لدوره الفاعل والمتوازن على المستوى الإقليمي.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان علقت فيه على انطلاق مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل إلى العراق للمشاركة في المؤتمر في إطار حرص بلاده على دعم عودة العراق لدوره الفاعل والمتوازن ولضمان أمنه واستقراره حيث يسعى المؤتمر إلى مناقشة السبل الكفيلة لتعزيز مسار الحوار البناء بهدف إقامة شراكة وتعاون وتكامل اقتصادي بين العراق ودول الجوار والدول الصديقة.

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