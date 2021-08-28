الخارجية الايرانية: أميركا تتحمل كامل المسؤولية عن اغتيال الشهيد سليماني

2021/08/28 | 13:13 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أكد وزير الخارجية الايراني حسين عبد اللهيان اليوم السبت، إن أحد المهام الرئيسية المدرجة في أعمال الخارجية الايرانية هي المتابعة الجدية القانونية والدولية لجريمة اغتيال الشهيد قاسم سليماني.وقال أمير عبد اللهيان في تصريحات أدلى بها أمام النصب الذي أقيم للشهيدين سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهم في موقع وقوع جريمة الاغتيال في العاصمة بغداد، […]

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