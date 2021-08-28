الناطق باسم القائد العام: مؤتمر بغداد رسالة مفادها بأن العراق ينعم بأمن واستقرار كبير

2021/08/28 | 13:13 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، اليوم السبت، أن مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، رسالة مفادها بأن العراق ينعم بأمن واستقرار كبير.وقال اللواء رسول لوكالة الأنباء العراقية، إن”عقد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة مهم، على عدة أصعدة وأهمها الأمنية والسياسية والاقتصادية ،وكل ما يحتاجه العراق”.وبين، أن “مؤتمر …

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