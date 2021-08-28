2021/08/28 | 13:16 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت فرقة الأبحاث والتفتيش بمعتمدية سبيطلة التابعة لولاية القصرين بتونس، أمس الجمعة، القبض على مطلوب أمني صدرت في حقه 8 مناشير تفتيش (منشورات قضائية) في قضايا ارهابية وقضايا حق عام، وذلك وفقا لما ذكرت وكالة أنباء أفريقيا تونس "وات".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تونس.. اعتقال "مطلوب إرهابي" عليه أحكام بالسجن 23 عاما ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تونس.. اعتقال "مطلوب إرهابي" عليه أحكام بالسجن 23 عاما ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).