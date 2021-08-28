الكاظمي ووزير الخارجية السعودي يبحثان العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك

2021/08/28 | 13:22 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع

بحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، اليوم السبت، العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي التقى، اليوم السبت، وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود، وذلك على هامش مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة الذي انطلقت أعماله اليوم".

واضاف انه "جرى خلال اللقاء بين البلدين في مختلف المجالات، والتأكيد على دعم المملكة العربية السعودية للعراق في استضافته لهذا المؤتمر، وما يشكله من أهمية كبيرة في تأكيد أمن المنطقة واستقرارها".

يشار إلى أن العاصمة بغداد تحتضن اليوم السبت مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة بمشاركة 9 دول، فضلاً عن منظمات دولية.

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