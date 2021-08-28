الكاظمي ووزير الخارجية السعودي يؤكدان أهمية مؤتمر بغداد على أمن المنطقة واستقرارها

2021/08/28 | 13:22 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، اليوم السبت، أهمية مؤتمر بغداد على أمن المنطقة واستقرارها.وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء، تلقاه […]

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