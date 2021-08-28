بعمر 16 عامًا.. تعرف على الشاب الذي يزوّد نجوم

2021/08/28 | 14:14 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ليون غيسينغ، شاب بعمر 16 عامًا يزود نجوم كرة القدم بأكثر الأحذية الرياضية ندرة.عندما كان بعمر 13 عامًا، كان غيسينغ يوزّع الـ"بيزنس كاردز" الخاصة به على اللاعبين خارج الملاعب، لكن، كيف حظي بانتشار واسع بين نجوم كرة القدم الصاعدين؟

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