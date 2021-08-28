فساد بالسوية استبداد بالرعية - محمد علي مقلد

2021/08/28 | 14:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_علي_مقلد اغتيال الدولةفساد بالسوية استبداد بالرعيةالتعميم عدو الحقيقة.



الشيطان يكمن في التفاصيل لا في العموميات.



الفيلسوف الفرنسي باشلار قال إن التعميم عائق أمام الوصول إلى المعرفة، إلى معرفة الحقيقة العلمية، الحقيقة الدامغة التي لا يمكن بلوغها إلا بالبراهين والأدلة.



الباحث في العلم كالقاضي لا ينتهي إلى خلاصة حكم إلا بالدليل القاطع أو بالقرينة، أي عن طريق المقارنة، فهل يمكن تطبيق هذا المصطلح ع ......





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